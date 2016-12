La Classique Richelieu-Harnois amasse 183 260 $

Le comité organisateur de la 34e Classique Richelieu-Harnois est heureux

d’annoncer que 183 260 $ ont été amassés dans le cadre de cette activité, sous la présidence d’honneur de Jean Denommé, directeur général de la Caisse Desjardins de Joliette.

Cet événement rassembleur, qui a eu lieu le 7 juin dernier au Club de Golf Montcalm de Saint-Liguori, permettra à la Fondation Harnois-Richelieu de verser des sommes à des organismes qui viennent en aide aux jeunes et aux plus démunis tels que Moisson Lanaudière, le Camp Papillon, la Manne quotidienne, la Maison Clémentine et la Soupière.

Le départ simultané a été donné à 11h00; près de 300 golfeurs se sont réunis pour la cause! La générosité des participants a permis de recueillir plus de 22 000 $ lors de l’encan. Les membres du comité tiennent à remercier sincèrement les partenaires, donateurs, bénévoles et tous les participants qui ont fait de cet événement un succès!

Depuis l’implication de Harnois Groupe pétrolier au sein de la Classique Richelieu-Harnois, ce sont plus de 1,7 M$ qui ont été recueillis et permis à des organismes de la région de pouvoir poursuivre leur mission auprès de la communauté. C’est donc un rendez-vous l’an prochain le mardi 6 juin!

Rappelons que la mission de la Fondation Harnois-Richelieu est de supporter la poursuite des principaux buts caritatifs de la Fondation Richelieu de Joliette en venant en aide aux personnes démunies et en favorisant le plein épanouissement de la jeunesse, que ce soit sur les plans économique, académique, culturel, sportif, social ou affectif. Pour ce faire, elle met en œuvre différentes activités de collectes de fonds, dont la Classique Richelieu-Harnois.