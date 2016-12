La Fondation Benny&Co amasse 142 257.33$

Avec ses 3 levées de fonds majeures dans la dernière année (Vins et fromages d’octobre 2015, Journée Goûtez&Donnez du 13 avril 2016 et Classique de golf du 7 juin 2016), la Fondation Benny&Co. a amassé la somme de 142 257,33$.

Le tout a été rendu possible grâce aux nombreux franchisés, clients, donateurs, fournisseurs et partenaires de Benny&Co. Ces fidèles collaborateurs de la première heure permettent la réalisation d’évènements d’envergure afin de supporter les deux causes soutenues avec fierté par la Fondation Benny&Co. : Le Camp Papillon et Les Auberges du Cœur.