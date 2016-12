Re/Max Lanaudière récolte 110 000 $ pour les enfants malades

Les évènements organisés par Re/Max Lanaudière, notamment le 5 à 7 d’Odette qui a réuni 130 personnes au club de Golf de Joliette, la vente de hot-dogs chez super C, la récolte de dons au centre d’achats et dans les rues, la vente de billets pour la maison Enfant soleil, la vente de chandails de même que la réception des dons par téléphone, la contribution de Desjardins référencement hypothécaire et les activités organisées par l’école les Mélèze, les Chevaliers de Colomb et autres bénévoles associés à Re/Max Lanaudière ont permis d’amasser la fabuleuse somme de 38 000 $. À ce montant s'ajoute 72 000 $ en dons reçus par le biais du système téléphonique mis en place chez Re/Max Lanaudière.

Cet énorme succès est attribuable au travail d’équipe résultant de l’implication des employés et courtiers de Re/Max Lanaudière qui ont collaboré aux évènements, de même qu’à la contribution de nombreux collaborateurs et partenaires qui ont donné généreusement soit de leur temps ou de leur argent.

Cet élan de générosité contribuera à adapter les soins et les équipements aux besoins des enfants autant dans les grands centres pédiatriques que dans notre région.

Re/Max Lanaudière, partenaire de cœur auprès des enfants malades, est heureux de s’associer chaque année à une cause aussi importante que celle supportée par « Opération Enfant Soleil » et ainsi faire une différence pour le mieux-être des enfants.