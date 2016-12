La grisaille et la pluie n’ont pas effrayé les marcheurs

La Société Alzheimer de Lanaudière est fière de dévoiler aujourd’hui les résultats de la Marche pour l’Alzheimer ayant eu lieu simultanément à Joliette et à Terrebonne, le dimanche 29 mai dernier. Près de 350 marcheurs ont joint leurs pas lors de cet événement rassembleur où petits et grands démontraient leur solidarité envers les personnes atteintes de la maladie et leurs familles.

Cette 17e édition, s’est déroulée sous les présidences d’honneur de Mme Cindy Beausoleil, éducatrice spécialisée et entrepreneure et de Madame Martine Vézina, kinésiologue. Grâce à leur implication, aux efforts de plus de 50 bénévoles et des marcheurs rassemblés, c’est près de 30 000 $ qui ont ainsi pu être récoltés. Ce montant permettra à la Société Alzheimer de Lanaudière de poursuivre sa mission qui est d’offrir services, aide et réconfort aux 7 400 personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer dans Lanaudière ainsi qu’à leurs proches aidants et leurs familles.

La Société Alzheimer de Lanaudière tient à remercier tout spécialement les marcheurs, les donateurs, les bénévoles et toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à la Marche pour l’Alzheimer 2016.