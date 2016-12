Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées le 15 juin

Le 15 juin prochain se tiendra la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées. Cette journée a pour objectif de sensibiliser la population sur ce phénomène inacceptable dans notre société. Elle met en lumière, notamment, l’importance de contrer ainsi que de prévenir les abus et la négligence envers les personnes aînées.

À l’occasion de cette journée, des rubans mauves seront distribués dans toutes les régions du Québec. La population est invitée à le porter, ou à porter tout autre accessoire de couleur mauve, afin de se montrer solidaire dans cette lutte.

Dans le cadre de cette journée, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière, en collaboration avec le ministère de la Famille, organise une matinée-conférence à l’intention des intervenants du réseau de la santé et des services sociaux, des organismes communautaires et des partenaires multisectoriels. Ces dernières traiteront de « L’échange de renseignements confidentiels lorsque la sécurité d’une personne est menacée » et « Les mesures de protection des personnes inaptes. » Pour obtenir des informations ou pour vous inscrire, visitez le www.santelanaudiere.qc.ca

Ligne d’aide et d’abus aînés

Le CISSS de Lanaudière rappelle également à la population qu’une ligne d’aide abus aînés est accessible pour les aînés, la population et les intervenants, et ce, 7 jours sur 7, de 8 h à 20 h au 1 888 489-2287.