4 façons de réduire son empreinte écologique

Texte commandité

La plupart des gens a pris conscience que les traces que nous laissons sur l’environnement sont néfastes aux générations futures. Nous consommons trop de ressources, lesquelles ne sont pas inépuisables. Eau, électricité, alimentation, vêtements, transports, chauffage altèrent irrémédiablement notre environnement. Réduire son empreinte écologique, ou empreinte carbone, est devenu un véritable un acte citoyen.

1.Dans les logements

Le logement est le principal vecteur de gaz à effet de serre. Vous pouvez le limiter :

En choisissant des appareils moins énergivores et des ampoules à basse consommation (à DELL, LED),

En évitant de chauffer la nuit,

En maintenant la température à 19°C,

En ne plaçant pas des appareils froids, le réfrigérateur par exemple, près d’une source de chaleur.

En faisant réparer votre électroménager au lieu de le racheter.

Un téléphone portable se recharge en quelques minutes, ne le laissez pas branché toute la nuit. Un ordinateur portable n’a pas besoin d’électricité lorsque sa batterie est pleine…

Si vous avez un projet immobilier, optez pour les énergies renouvelables, par exemple une maison à vendre à Repentigny certifiée Novoclimat. Dans un logement ancien, faire un bilan thermique et engager des travaux d’isolation sera non seulement une source d’économies, mais aussi un geste conséquent pour la planète.

2.Dans les supermarchés

Côté alimentation, il faudrait consommer moins de viande et privilégier les légumes et fruits de saison et de proximité. L’agriculture intensive et l’élevage sont l’un des principaux émetteurs de gaz à effet de serre. Que dire si en plus certains produits font 20 heures de vol ou poussent dans des serres chauffées ?

3.En ville

La pollution de l’air est un fléau pour les voies respiratoires. Les transports sont responsables des émissions de particules fines pénétrant très profondément dans notre organisme. Pour diminuer ce volume, privilégiez les transports en commun ou organisez-vous entre collègues pour ne prendre qu’une voiture à tour de rôle. Mieux, allez travailler en vélo.

4.Économiser l’eau

L’eau est une ressource précieuse. Ne la gaspillez pas. Préférez une douche à un bain. Éteignez les robinets lorsque vous vous savonnez. Il existe aussi des pommeaux de douche qui réduisent la consommation d’eau. Certains introduisent de l’air pour diminuer le débit de l’eau. Ne lavez pas votre voiture à grands coups de jets d’eau. Les professionnels utilisent des circuits fermés.

L’industrie textile est la principale source de pollution de l’eau. Pourquoi ne pas redécouvrir le charme des friperies d’antan, acheter d’occasion sur internet ou organiser des vides dressings entre collègues ou amies ?