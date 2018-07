Comment éliminer les pellicules de façon durable ?

Les pellicules sont un problème capillaire des plus fréquents au Québec, avec 61% d’hommes et 52% de femmes touchées. Il ne s’agit pourtant pas d’une fatalité : non seulement chaque type de pellicules a ses propres remèdes, mais c’est aussi possible de s’en débarrasser durablement. On vous donne quelques conseils pour les éliminer, pour de bon !

Les traitements antipelliculaires les plus efficaces

Avant de choisir un traitement adapté, vous devez connaître le type de pellicules que vous avez, à savoir :

-Les pellicules sèches, souvent liées à une situation ponctuelle (stress, fatigue)

-Les pellicules « grasses », qui correspondent à un excès de sébum et qui sont difficiles à traiter

Dans les deux cas, un shampooing antipelliculaire sera le meilleur moyen de lutter contre les pellicules durablement. Voici des conseils pour bien choisir votre shampooing antipelliculaire :

-Si vous avez des pellicules sèches, préférez des shampooings antifongiques

-Si vous avez des pellicules grasses, optez pour des shampooings kératolytiques

De manière générale, préférez un shampooing offrant un pH neutre, qui aura un meilleur respect de votre cheveu et de votre cuir chevelu. Cela est à préférer aux shampooings antipelliculaires « traitants », souvent agressifs pour le cuir chevelu.

Évitez les shampooings classiques que l’on trouve au magasin et tournez-vous vers les parapharmacies, qui sauront vous orienter dans votre choix. Comptez de 6$ à 40$ pour une bouteille de shampooing.

Des méthodes naturelles pour vous débarrasser des pellicules

Les pellicules sont une affaire de cuir chevelu, cela signifie qu’elles peuvent être traitées d’une manière ou d’une autre. Si la version classique ne vous satisfait pas, vous pouvez toujours utiliser une solution complémentaire, avec des recettes maison contre les pellicules.

Pour les petits gestes naturels, on distinguera :

-Appliquez du cidre sur votre cuir chevelu, et laissez agir pendant une heure avant de faire un shampooing classique

-Faites un masque à base de yaourt, de miel et d’huile d’olive, pour redonner au cuir chevelu de la densité

-Mélangez huile d’olive et ail pour un masque nourrissant

D’autres ingrédients tels que l’aloe vera ou l’avocat vous aideront à lutter contre l’apparition de pellicules. Les huiles essentielles pourront aussi se révéler efficaces, notamment l’huile essentielle de romarin : n’hésitez pas à ajouter quelques gouttes dans votre shampooing antipelliculaire habituel, pour un résultat surprenant.

Autre méthode pour vous débarrasser des pellicules : adopter des gestes adéquats. Par exemple, les pellicules se développent plus rapidement sur des cuirs chevelus fragilisés. Vous pouvez donc utiliser des produits de saison, comme des shampooings luttant contre l’impact d’une exposition au soleil. Vous évitez alors le dessèchement et pouvez garder votre routine habituelle.

Mieux vaut prévenir que guérir

Les pellicules se développent pour de nombreuses raisons, qui varient d’un individu à l’autre :

-Causes génétiques

-Causes environnementales : exposition au soleil, au froid

-Causes personnelles : hygiène, stress au quotidien

Dans certains cas, vous avez une prédisposition à l’apparition de véhicules, et certaines situations peuvent déclencher leur apparition. Pour éviter cela, il faut avoir recours à un rituel beauté antipelliculaire. Cela comprend notamment l’usage de masques enrichis pour les cheveux, à raison d’une à deux fois par mois.

Certains produits spécialisés, à base d’ingrédients naturels, permettront d’éviter l’apparition de pellicules. Comptez jusqu’à 60$ pour ce type de traitement. Ils seront déterminants pour éliminer durablement les pellicules de votre cuir chevelu, ou les rendre plus contrôlables.

Éliminer les pellicules durablement, c’est possible à condition de bien connaître le fonctionnement de son cuir chevelu, et le processus d’apparition des pellicules. Dès lors, vous pourrez traitement efficacement vos pellicules, grâce à des méthodes pharmaceutiques ou naturelles : à vous de choisir !