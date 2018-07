Michel Pagliaro en vedette sur la place Bourget

Motivé par cette énergie créatrice qui l’habite, PAG roule toujours avec ses chansons rock and roll qui ont marqué toutes les générations. Un rendez-vous avec Michel Pagliaro à ne pas manquer le 13 juillet à 19 h 30 sur la place Bourget, dans le cadre des populaires Vendredis acoustiques.

Auteur-compositeur-interprète, guitariste de rock québécois et véritable bête de scène, PAG est connu pour ses nombreux succès radiophoniques dont J’entends frapper, Fou de toi, Si tu voulais et Rainshowers, lesquels sont revisités dans son spectacle, dans une atmosphère intime d’esprit et de bonne humeur.

Première partie par Mathieu Provençal

Né dans le folk, charmé par le blues, Mathieu Provençal s'est laissé convaincre par l'énergie du rock. Sur les routes du Canada depuis maintenant 15 ans et participant au populaire concours de chant La Voix en 2014, il laisse sa trace partout où il passe avec son énergie contagieuse et ses succès dont Ton refrain et Tu dors encore.

Événement accessible

Par ailleurs, rappelons que la certification Événement accessible vient confirmer la mise en place de commodités et de mesures facilitantes pour les personnes handicapées, à l’occasion de tous les spectacles présentés dans le cadre de la série Vendredis acoustiques. Sur place, il sera donc possible de retrouver :

Toilettes adaptées pour personnes handicapées;

Stationnements réservés aux détenteurs de vignettes personnes handicapées;

Débarcadère pour personnes à mobilité réduite.

Pour plus de détails concernant la certification Événement accessible, téléphonez au 450 753-8050. La programmation complète des Vendredis acoustiques 2018 est disponible au www.ville.joliette.qc.ca.