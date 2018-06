Embarque Lanaudière! Promouvoir les transports partout dans Lanaudière

Le Conseil régional de l’environnement de Lanaudière (CREL) est heureux de faire le bilan du projet Embarque Lanaudière! Cette initiative a pour objectif de promouvoir les transports alternatifs, partout dans Lanaudière, grâce à la mise en place d’une plateforme Web : www.embarquelanaudiere.qc.ca.



Embarque Lanaudière! regroupe toutes les offres de transports alternatifs de la région, soit : le covoiturage, l’autobus, le taxibus, le transport adapté, le train, le vélo et le traversier au sein d’une plateforme Web unique.



Afin de favoriser l’intermodalité de ces modes de transport, 20 nouveaux stationnements incitatifs avec supports à vélos ont été créés. Ces stationnements permettent aux citoyens de covoiturer en laissant leur automobile ou leur vélo en toute sécurité dans un emplacement dédié et gratuit.



Réalisé en collaboration avec les MRC de Matawinie, de Montcalm, de Joliette, de D’Autray, Les Moulins et de L’Assomption, le projet Embarque Lanaudière! a contribué à l’expansion du covoiturage dans la région. À cet effet, il a y désormais plus de 1 000 covoitureurs dans Lanaudière, dont près de 300 nouveaux covoitureurs depuis le début du projet. Grâce à ces nouveaux covoitureurs, plus de 400 trajets ont été offerts la dernière année. Ces trajets représentent un potentiel annuel de réduction de plus de 1850 tonnes d’émissions de gaz carbonique (CO2), qui est un important gaz à effet de serre.



Les citoyens et organisations qui désirent utiliser la plateforme Web sont invités à se rendre au www.embarquelanaudiere.ca.