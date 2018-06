Le candidat de la CAQ dans Joliette, François St-Louis s'exprime

De retour du congrès national de la Coalition Avenir Québec qui se tenait à Lévis les 26-27 mai, le candidat de la CAQ dans Joliette, François St-Louis, se dit extrêmement motivé par les annonces faites par son parti.

« Nous avons adopté une série de propositions qui assurera aux Québécoises et les Québécois un gouvernement intègre pour gérer un État efficace au service des citoyennes et citoyens. On a besoin d’un gouvernement capable de rendre le Québec plus prospère afin de faire plus et mieux pour nos familles, nos enfants et nos aînés », résume François St-Louis.

« Pour faire plus avec l’argent des contribuables, explique François St-Louis, nous allons, entre autres, diminuer la taxe scolaire avec un taux unique pur tout le Québec, améliorer les services aux aînés et proches aidants, réinvestir en éducation et mieux encadrer l’immigration. »

Sur l’intégrité, un gouvernement de la CAQ se démarquera résolument des libéraux. « Nous allons protéger les lanceurs d’alerte, nous limiterons les indemnités de départ des cadres supérieurs, nous resserrerons les contrôles des contrats publics et surtout, nous procéderons aux nominations selon la compétence plutôt que de l’affiliation partisane », précise François St-Louis.

Le chef, François Legault, a été clair en s’adressant aux militants caquistes au sujet des « petits amis » : « Aucun d’entre vous ne doit s’attendre à recevoir un traitement de faveur parce qu’il a une carte de membre ou parce qu’il a contribué à la CAQ. S’il y a quelqu’un ici, dans la salle, qui pense qu’il va avoir un laissez-passer pour une job ou un contrat parce qu’il est caquiste, il se trompe. Je vous le dis très clairement : avec un gouvernement de la CAQ, les nominations partisanes et les p’tits amis, c’est terminé! »

François St-Louis rappelle que les efforts de la CAQ pour bâtir une équipe solide, constituée de femmes et d’hommes de talent et d’expérience, de tous les milieux et de toutes les générations, portent ses fruits. « Je suis plus motivé que jamais par tous ces candidates et candidats qui se joignent, comme moi, à la CAQ afin de contribuer à faire plus et mieux pour les Québécois. Le 1er octobre représente une date historique dans l’histoire du Québec et l’équipe du changement sera au rendez-vous! »