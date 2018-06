Québec annonce une somme de plus de 6 M$ pour poursuivre les Alliances pour la solidarité dans la région de Lanaudière

Le gouvernement du Québec investira 6 063 249 $ pour poursuivre les Alliances pour la solidarité dans la région de Lanaudière. Ces sommes, qui découlent du Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation sociale 2017-2023, permettront de mettre en place des projets régionaux et locaux issus de la communauté et visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale.

Le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, M. François Blais, ainsi que la ministre responsable de la Protection des consommateurs et de l’Habitation et ministre responsable de la région de Lanaudière, M me Lise Thériault, ont annoncé, le 3 mai, cette importante hausse.

« Les investissements annoncés démontrent l’importance accordée par le gouvernement du Québec aux priorités liées à la pauvreté et à l’exclusion sociale dans la région de Lanaudière. Ils permettront à nos partenaires locaux et régionaux de mettre en place des projets concrets qui répondent aux besoins spécifiques de notre région », souligne Lise Thériault, ministre responsable de la région de Lanaudière

L’enveloppe sera destinée à financer une nouvelle entente régionale qui favorisera la mobilisation des milieux et la réalisation d’initiatives locales et régionales répondant aux priorités d’action établies par les partenaires.

Cette annonce émane de la mesure 11 du Plan, qui prévoit des investissements historiques de 160,1 millions de dollars d’ici 2022-2023 afin de poursuivre les Alliances pour la solidarité. Les projets seront financés par l’intermédiaire du Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS).

Faits saillants :

Des démarches seront entreprises au cours des prochaines semaines auprès des élus et des partenaires de la région de Lanaudière afin de procéder à la signature d’une nouvelle entente permettant de poursuivre les Alliances pour la solidarité et, du même coup, confier la gestion des sommes provenant du FQIS.

Le gouvernement reconnaît ainsi la capacité des acteurs locaux et régionaux d’établir les besoins de leur milieu et de trouver les solutions les plus adéquates pour y répondre.

Cette nouvelle entente régionale bénéficiera d’un soutien financier total de 6 063 249 $. À la suite d’un appel de projets lancé en 2016, 18 projets visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale ont été financés dans la région de Lanaudière.

Une enveloppe de 336 874 $ sera rendue disponible à partir de la somme prévue pour la région, afin de prolonger, le cas échéant, les projets le nécessitant pour une durée maximale de 8 mois, soit jusqu’au 31 décembre 2018. Les promoteurs de chacun de ces projets seront contactés par le Ministère.

Le Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation sociale 2017-2023, qui totalise des investissements de près de 3 milliards de dollars, a comme objectif principal de faire sortir plus de 100 000 personnes de la pauvreté. Ce plan prévoit des mesures ambitieuses pour faire reculer la pauvreté, dont un investissement de 1,25 milliard de dollars pour l’instauration en 2023 d’un revenu de base pour des personnes ayant des contraintes sévères à l’emploi.