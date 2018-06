Les membres de l’Association libérale de Joliette en pleine action

Le comité exécutif de l’Association libérale de Joliette est présentement en mode planification et action en vue des prochaines élections provinciales d’octobre. Lors de la dernière rencontre de l’exécutif et de ses militants et militantes, ils ont pu discuter et proposer certains thèmes qu’ils croient être les enjeux importants pour la circonscription de Joliette. Ce sont d’ailleurs ces propositions qui seront présentées à la personne qui représentera le PLQ dans Joliette.

Le président de l’association, Jean-François Massicotte, se dit fier de ce que le gouvernement libéral a accompli au courant des quatre dernières années pour les gens de la circonscription.

« La ministre responsable de Lanaudière, Madame Lise Thériault, et son équipe ont su soutenir la croissance économique de la région, et ce, de concert avec les organismes et entreprises de chez nous. »

Les militants et militantes se disent prêts à travailler d’arrache-pied pour faire de la prochaine

campagne, une campagne active et positive axée sur des projets de développement social et

économique dans lesquels se reconnaitrons l’ensemble des citoyens et citoyennes de Joliette.