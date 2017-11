Les Matinées Symphoniques: Disney symphonique

C’est avec plaisir que le Centre culturel de Joliette recevra une fois de plus l’Orchestre symphonique de la Relève avec leur toute dernière création musicale, Disney symphonique, le dimanche 10 décembre à 16 h, à la Salle Rolland-Brunelle. C’est une sortie familiale à ne pas manquer !



Les Matinées symphoniques de l’Orchestre de la Relève sont de retour pour une 15e année consécutive avec un nouveau spectacle musical : Disney symphonique! Bernard Ducharme, l’initiateur du projet, sera à la direction des 45 musiciens de l’orchestre.



Pour l’occasion, l’orchestre a fait appel à quatre comédiens et chanteurs de talent, soit Jade Bruneau, Audrey Thériault, Simon Daoust-Fréchette et Jason Roy-Léveillée. « On s’amuse comme des enfants en travaillant ce répertoire qui nous fait revivre les grands succès de Disney », affirme le chef d’orchestre. En plus des musiques d’Aladin, de la Petite sirène, de la Belle et la Bête, de la Reine des neiges et du Roi lion, l’équipe s’est permis de ressortir des musiques plus anciennes telles que le Livre de la jungle, Mary Poppins et Pinocchio, dont la célèbre chanson When You Wish Upon a Star est encore utilisée comme signature musicale des films de Disney. Les orchestrations soigneusement choisies et adaptées par Bernard Ducharme permettront au public de découvrir les possibilités quasi infinies de cet immense instrument de musique qu’est l’orchestre symphonique. Selon Bernard Ducharme « le défi n’était pas de trouver des musiques, mais bien de ne conserver que les meilleures », et il promet «d’en mettre plein la vue aux petits comme aux grands»!



Dans le but de permettre au grand public d’assister à ces spectacles normalement réservés aux écoles primaires de la région, le Centre culturel de Joliette offre une représentation familiale le dimanche 10 décembre à 16 h. Un atelier de bricolage sera offert dès 15 h dans le Foyer de la Salle Rolland-Brunelle.





Pour de plus amples informations sur la programmation du Centre culturel de Joliette, les coordonnées et les heures d’ouverture, visitez le www.spectaclesjoliette.com ou contactez la billetterie au 450 7596202.