Assermentation de Madame Suzanne Dauphin, première mairesse de Notre-Dame-des-Prairies

Les nombreux citoyens, amis et membres des médias présents hier soir à la salle du conseil de Notre-Dame-des-Prairies ont assisté à un moment historique alors que Madame Suzanne Dauphin, toute première mairesse de la Ville, a été assermentée. Madame Dauphin et les membres du Conseil municipal ont tenu leur première séance depuis l’élection du 5 novembre dernier.



Mme Dauphin a souligné qu’elle avait confiance en son équipe, aguerrie et compétente, qui compte parmi ses rangs une nouvelle venue dans l’arène politique : la conseillère du quartier Bocage, Madame Mylène Alary. « Avec notre conseil à parité hommes-femmes, nous comptons poursuivre le travail réalisé au cours des dernières années et nous continuerons à faire progresser le développement de toutes les sphères d’activités de notre municipalité : familles, loisirs, développement industriel et commercial, culture ».



Madame Dauphin a ajouté qu’elle était prête à prendre le relais de M. Alain Larue, qu’elle a chaudement salué et remercié. « Mon leadership sera différent, ma façon de faire aussi, mais ce qui ne sera pas différent seront les bons résultats auxquels votre Conseil vous a habitués depuis bien des années. »