Véronique Hivon plaide pour un meilleur financement des ressources intermédiaires d’hébergement

Dans la foulée d’une rencontre avec plusieurs intervenants de ressources intermédiaires d’hébergement de la circonscription de Joliette, la députée Véronique Hivon lance un appel au gouvernement et presse le ministre de la santé, Gaétan Barrette, d’agir rapidement pour assurer la pérennité des services offerts par ces ressources indispensables.

À bout de souffle et l’entente de financement les liant à Québec étant échue depuis 2015, les administrateurs de ressources intermédiaires estiment que la survie de plusieurs d’entre elles, surtout les plus petites, pourrait être menacée, puisqu’il devient de plus en plus difficile d’offrir des conditions de travail convenables aux employé(e)s.

« La pression sur les ressources intermédiaires, qui font un travail essentiel, va en grandissant, mais les budgets et les ressources ne suivent pas. Cette situation est intenable et au final, ce sont les usagers, nombreux, qui vont faire les frais de ce désengagement du gouvernement », dénonce Véronique Hivon.

« À Joliette, nous avons 15 ressources intermédiaires et dans l’ensemble de la région de Lanaudière, on en compte 39. Ce sont des gens de cœur qui y œuvrent, pour offrir un milieu de vie et des services de qualité aux personnes les plus vulnérables de notre société », ajoute-t-elle.

« Il est urgent que le ministre rétablisse les canaux de discussion et négocie de bonne foi. Voilà plusieurs mois que les choses sont au point mort, c’est inacceptable et méprisant envers toutes les personnes qui accomplissement un travail tellement important au quotidien », insiste Véronique Hivon, qui conclut en s’engageant à porter ce message auprès du gouvernement.