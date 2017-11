Un concours pour la relève de nos traditions!

Depuis le début du mois d’octobre, le projet culturel Pour la suite du geste… rassemblons-nous! suit son cours et connaît une grande popularité. Afin de récompenser les efforts et la persévérance déployés par les apprentis artisans participant aux ateliers d’initiation proposés, la Municipalité régionale de comté (MRC) de D’Autray a mis en place un concours qui mènera à l’attribution de prix. Tout le monde a l’occasion de participer à ce concours.



Le mardi 5 décembre prochain, lors d’une soirée spéciale soulignant la fin de la première phase de l’initiative, le comité organisateur couronnera celles et ceux s’étant démarqués par la qualité ou l’originalité de leur œuvre.



Il y a deux volets au concours, l’un pour les participants aux ateliers et l’autre pour toutes autres personnes du territoire d’autréen souhaitant y participer! Alors, artisans novices ou expérimentés peuvent tenter le coup.



Pour participer, les personnes intéressées doivent présenter une œuvre réalisée grâce à l’un de ces savoir-faire : le tissage, le fléché ou le gossage de cups.



Par la suite, il est important de communiquer à la MRC certaines informations par courrier électronique, soit le nom du participant, l’adresse postale, le savoir-faire utilisé, la confirmation ou l’infirmation de la participation aux ateliers offerts par la MRC et une affirmation de présence à l’évènement du 5 décembre à 17 h, tenu aux bureaux administratifs de la MRC à Berthierville (550, rue De Montcalm).



Le 30 novembre à 16 h 30 est la date limite pour transmettre ces informations à culture@mrcautray.qc.ca.



L’objectif de Pour la suite du geste… rassemblons-nous! est de développer l’artisanat traditionnel. Pour ce faire, la MRC a offert à ses citoyens une vaste programmation d’ateliers gratuits d’initiation au fléché, au tissage et au gossage de cups.



Plus d’information sur les ateliers à venir est disponible sur le site Internet : http://culturepatrimoineautray.ca/pour-la-suite-du-geste/