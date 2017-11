Scrutin municipale 2017 : Suzanne Dauphin l’emporte à Notre-Dame-des-Prairies

Suzanne Dauphin succède officiellement au maire sortant Alain Larue, alors qu’elle a remporté le scrutin municipal du 5 novembre par une écrasante majorité de 1349 voix.



Les citoyens de Notre-Dame-des-Prairies ont voté massivement pour la candidate et son équipe. Suzanne Dauphin l’a, en effet, emporté avec une avance de 1349 voix sur son adversaire, Pierre Lajeunesse, soit 2512 votes contre 1163. L’ensemble des conseillers sortants a par ailleurs été réélu, soit Marie-Christine Laroche (Ste-Julie), Serge Landreville (Riverain), Mylène Allary (Bocage), Jean-Guy Forget (Vivaldi), Régis Soucy (Notre-Dame) et Nicole Chevalier (Chaloupe).

Après sa victoire, Mme Dauphin a salué l’ensemble des candidats impliqués dans cette campagne. « Remercions ces personnes qui ont eu le courage de se présenter comme candidats et candidates. Vainqueurs ou vaincus, vous méritez toutes et tous notre plus grande admiration ».

Elle a de plus souligné l’achalandage aux bureaux de vote, alors que 48,1 % des 7754 électeurs inscrit se sont prévalu de leur droit de parole. « Une nouvelle ère s’amorce et notre défi est grand. Soyez assuré que nous ne ménagerons rien afin de ne pas vous décevoir », a ajouté la nouvelle mairesse, qui devrait être assermentée au cours des prochains jours.