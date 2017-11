Le candidat aux élections municipales dans le district 7, Patrice Trudel, dresse un bilan positif de sa campagne électorale et croit fermement qu’il l’emportera le 5 novembre prochain.



Après avoir rencontré des centaines de citoyennes et citoyens et avoir parcouru plus de 12 km à pied dans le district, Patrice Trudel sent plus jamais que les engagements pris au début de sa campagne répondent aux réelles préoccupations de la population de district 7. « Les gens s’attendent à ce que le futur conseil municipal travaille encore et davantage sur la modération de la vitesse pour améliorer la quiétude et la sécurité des usagers, plus particulièrement les usagers vulnérables (piétons, cyclistes, personnes à mobilité réduite) » de déclarer Patrice Trudel. Les électeurs appuient les engagements du conseiller sortant en matière de gestion rigoureuse des finances publiques, du maintien d’un taux de taxation raisonnable, du développement économique et de création d’emplois. Pour Patrice Trudel, la mise en place d’une éventuelle politique familiale et des ainés aidera à bonifier l’offre en équipements et activités récréatives dans les parcs du district. Les électeurs m’ont remercié pour cet engagement. Concernant le possible aménagement d’un plus grand terrain de baseball à Joliette, Patrice Trudel souligne que cet engagement a fait jaser les parents, les jeunes et les amateurs de balle de Joliette. Les électeurs ont été clairs avec le conseiller sortant. «Oui à un terrain de baseball pouvant accueillir des équipes bantam et midget mais pas à n’importe quel prix. » Selon Patrice Trudel, les citoyens partagent son point de vue et estiment qu’il faudra en effet, une étude de faisabilité permettant d’identifier et de comprendre les enjeux, retombées et coûts liés à l’aménagement de ce nouveau terrain.



Le conseiller sortant dresse aussi un bilan positif de son premier mandat. « J’ai tenu parole et la population a constaté les résultats, rien de moins.» Patrice Trudel est fier aussi d’avoir été présent sur le terrain durant son premier mandat. «Je n'ai pas été élu à l’automne 2013 pour uniquement remplir mes fonctions d’administrateur à l’hôtel de Ville mais pour aussi aller voir les citoyens en personne et les écouter en dehors du contexte électoral. C’est ce que j’ai fait durant les quatre dernières années. Faire de la politique autrement pour Patrice Trudel, ce n’est pas juste d’être présent sur le terrain physique mais d’être aussi présent sur le terrain virtuel. « Les citoyens me suivent sur les médias sociaux et mes autres plateformes numériques. » Patrice Trudel affirme qu’il continuera d’être un élu de terrain après le 5 novembre.



Patrice Trudel affirme qu’en appuyant sa candidature, les citoyens pourront continuer de compter sur un conseiller de proximité, rigoureux, expérimenté et authentique. Le conseiller sortant croit que les électeurs seront nombreux à aller voter le 5 novembre prochain pour lui donner un second mandat fort. Voter Patrice Trudel, c’est voter pour une vision, c’est voter pour un leadership, c’est voter encore et toujours pour des résultats, rien de moins!