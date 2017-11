Véronique Hivon souligne le 30e anniversaire de la Joujouthèque Farfouille à l’Assemblée nationale

Voir la galerie de photos

Alors que la Joujouthèque Farfouille célèbre cet automne ses 30 années d’existence, la députée de Joliette, Véronique Hivon, a tenu à souligner cet anniversaire et à rendre un hommage bien senti à l’équipe qui œuvre au sein de l’organisme, à l’occasion d’une déclaration dans l’enceinte du Salon bleu, à l’Assemblée nationale du Québec.



« La Joujouthèque Farfouille, c’est non seulement la plus grande bibliothèque de jouets dans la région, c’est aussi un formidable lieu de rencontre pour les familles et nos tout-petits, pour qui sont organisés une panoplie d’activités, d’ateliers et d’événements qui permettent aux jeunes et aux parents de tisser des liens », a-t-elle mentionné, insistant sur l’enracinement et l’engagement de l’organisme dans la communauté, comme en témoigne notamment la grande place qui est faite aux personnes vivant avec un handicap ou une déficience intellectuelle.



« La Joujouthèque Farfouille contribue à faire de Joliette un milieu de vie unique pour les familles. Des enfants qui ont fréquenté la Joujouthèque y emmènent maintenant leurs enfants, qui emmèneront certainement, à leur tour, leurs enfants et ainsi de suite, pour encore plusieurs générations! », a-t-elle illustré, avant de conclure en remerciant tous les « artisans et artisanes de cette belle histoire qui s’écrit depuis 30 ans », et de souhaiter encore « longue vie à la Joujouthèque Farfouille! ».