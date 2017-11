Dominique Mondor dans la course au siège #5 de conseiller municipal de Saint-Paul

Source: Communiqué Dominique Mondor

Dominique Mondor, un homme bien impliqué dans sa communauté, est dans la course au siège #5 de conseiller municipal de Saint-Paul pour les élections du 5 novembre prochain.

« Je suis un vrai passionné et j'ai ma municipalité bien à cœur, alors pour moi c'est un beau défi personnel », a commenté l'homme de 44 ans. Celui-ci cumule près de 24 ans de bénévolat au sein de différents organismes comme le Club optimiste, la Guignolée et les paniers de Noël.

« Je vais vraiment miser sur mon implication active au cours de cette campagne, car je trouve primordial qu'un conseiller, qui deviendra responsable de plusieurs comités, soit déjà actif dans sa communauté », a ajouté M. Mondor.

Cela fait plus de 30 ans qu'il demeure à Saint-Paul et ce qu'il préfère de sa municipalité est son côté rassembleur, en plus de la proximité et de l'esprit de convivialité qui s'en dégagent. Il mentionne avoir également travaillé pour plusieurs comités consultatifs comme pour les politiques familiales et MADA, pour les loisirs et pour l'urbanisme.

« Je suis un fier Paulois et ce bagage d'expériences peut maintenant m'amener à m'investir de façon différente dans ma communauté », a terminé le candidat au siège #5.