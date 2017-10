Jean-François Massicotte : un candidat prêt à travailler!

Le candidat indépendant dans le district #8, Jean-François Massicotte s’est montré très réjoui avec la décision du maire élu au sujet de réitérer sa décision de ne pas prendre part aux élections dans le quartier 8. D’ailleurs, il pense que cette franchise et honnêteté de la part du maire vont dans le même sens que ses valeurs et c’est exactement la vision dont il voit le travail en politique municipale.

Ayant déjà sillonné les rues de son district beau temps mauvais temps, le candidat Massicotte assure qu’il est le meilleur choix pour représenter les gens du district 8. Le plan d’action porté par ce jeune père de famille se veut rassembleur et est pensé pour les gens qui vivent dans le district. « Les gens de notre quartier veulent une voix forte pour les représenter, et non sombrer dans l’oubli dû à une stratégie politique engendrée par certains candidats! »

S’il est élu le 5 novembre prochain, M. Massicotte rappelle que le statut de conseiller indépendant lui permettra de travailler de concert avec l’équipe qui sera en place tout en ayant à cœur les vrais intérêts des gens qu’il représentera.

La détermination, l’enthousiasme et l’assiduité que Jean-François Massicotte a montré tout au long de la campagne, lui ont valu l’appui de plusieurs citoyens et gens de la classe politique à Joliette. « Les gens sont heureux d’avoir un candidat qui est plus présent sur le terrain que sur les pancartes, et c’est exactement le type de conseiller que je serai : près des gens de mon quartier dans l’unique but de travailler dans leurs vrais intérêts! »