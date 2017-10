Le candidat Alexandre Martel énonce ses priorités

Après avoir parcouru le District 8 de la ville de Joliette de bout en bout, organisé des assemblées de quartier et avoir été en contact avec plusieurs centaines de citoyen(ne)s depuis le début de la campagne municipale, Alexandre Martel énonce ses priorités en vue des élections du 5 novembre. « Le contact sur le terrain est franchement inspirant et vivifiant. Ça me confirme que lorsque les gens sont écoutés et qu’on les implique, ils répondent présents et souhaitent contribuer à l’épanouissement de leur milieu de vie », a fait valoir le candidat au poste de conseiller du District 8.

« Depuis le début de la campagne, j’ai écouté les gens et il est ressorti les éléments suivants auxquels j’entends m’engager au cours des quatre prochaines années :

La vitalité du centre-ville;

L’apaisement de la circulation;

L’établissement d’un premier parc à chien;

La promotion du civisme;

L’amélioration du réseau cyclable et du transport en commun;

La contribution à un environnement d’affaire sain pour des emplois de qualité;

La saine gestion des finances publiques.

Avant de connaître les priorités des gens, mes motivations premières ont toujours été la participation et l’implication citoyennes, ainsi que le développement d’une vision commune pour le Grand Joliette. Ensemble, bâtissons un projet collectif, un quartier à la fois! », a déclaré Alexandre Martel.