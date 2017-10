Claudia Bertinotti - candidate conseillère municipale de Joliette, district 2

Source: Communiqué de Claudia Bertinotti

Résidente du quartier Christ-Roi depuis 15 ans, ayant plus de 7 ans d’expérience dans la fonction publique et en train de terminer un baccalauréat en éducation, voici quelques enjeux qui m’ont motivé à me candidater :

Pour former une équipe gagnante, il faut une équipe aux compétences complémentaires représentatives de notre ville et clairement, la gent féminine devrait être plus présente au conseil municipal.

Comme mère de famille, je me préoccupe de la capacité de notre ville à offrir des conditions gagnantes pour les familles. Comme fille, la situation des aînés m’interpelle. Comme citoyenne, la sécurité (autant des personnes que routière), la propreté et la tranquillité de ma ville sont des priorités. Comme employé, il me tient à cœur d’offrir un environnement d’affaires capables d’attirer les entreprises afin que nous ayons des emplois en nombre et de qualité.

Selon moi, la ville devrait utiliser les nouvelles technologies pour offrir des plateformes qui permettraient aux citoyens de s’exprimer plus facilement.

Il faut investir pour que Joliette conserve son statut de capitale régionale, car la compétition des autres villes de la région, comme Terrebone qui est un exemple de fusion réussie, est féroce. Il faut aussi investir avec un plan viable pour ne pas avoir à augmenter les taxes municipales.

Merci à tous ceux qui m’ont ouvert leurs portes, ou qui sont venus me rencontrer au parc Émile-Prévost.