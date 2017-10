Denis Bernier sollicite un premier mandat à titre de conseiller indépendant de Saint-Charles-Borromée

Tel qu’annoncé en août dernier, je sollicite un premier mandat à titre de conseiller indépendant au siège numéro 4 de notre municipalité de Saint-Charles-Borromée.



Mon parcours professionnel

De 1976 à 1995, j’ai travaillé pour la défunte entreprise Steinberg; au fil du temps, j’ai gravi les échelons jusqu’à des postes de direction dans diverses bannières de l’entreprise.



En septembre 1995, j’ai joint Provigo en tant que gérant de magasin dans l'une de leurs bannières de vente au détail. Parallèlement à mon travail, j’ai complété un certificat en administration à l’Université du Québec à Trois-Rivières. En 2000, j’ai joint la division grossiste de Provigo et j’y ai occupé différents postes de direction. En 2012, après une restructuration de l’entreprise, j’ai décidé de réorienter ma carrière dans le monde de la quincaillerie dans une entreprise locale, au sein de laquelle j’ai la responsabilité de différents volets dont celui des ressources humaines.



J'habite depuis 1983 la municipalité de Saint-Charles- Borromée. J'y ai fondé ma famille. La municipalité offre tout ce qu’une jeune famille peut souhaiter, notamment: de bonnes écoles, plusieurs parcs où les enfants peuvent dépenser sainement leur énergie et, un taux de taxation raisonnable pour les services offerts. Au fil des ans, mes quatre fils ont grandi ici et on pu bénéficier des différents programmes de la municipalité.



Robert Bibeau, et les conseillers et les conseillères nouvellement élus par acclamation n’attendent plus que Louise Savignac et moi pour compléter une équipe dynamique, compétente, complémentaire et ayant une vision commune :

• Contrôle des dépenses

• Administration saine

• Respect de l’environnement

• À l’écoute de sa population

• Niveau de taxation le plus bas possible.