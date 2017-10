Louise Savignac, conseillère à St-Charles-Borromée sollicite un nouveau mandat

Tel qu’annoncé en août dernier, je sollicite un nouveau mandat comme conseillère indépendante au siège numéro 3 de la municipalité de St-Charles-Borromée. Robert Bibeau, les conseillers et les conseillères nouvellement élus par acclamation n’attendent plus que Denis Bernier et moi, Louise Savignac, pour compléter une équipe dynamique et compétente.



Nous partageons une vision commune, soit ; le maintien d’un taux de taxation le plus bas possible, l’écoute des citoyens, un milieu de vie sain et sécuritaire, des loisirs sportifs et culturels pour toutes les générations et le respect de l’environnement.



Pour moi, c’est un retour à la politique municipale après une absence de 4 ans. Je suis maintenant retraitée et disponible pour m’impliquer pleinement dans ma communauté.



Je suis diplômée de Université de Montréal en architecture du paysage et diplômée en technologie du génie civil au CEGEP de Joliette.



Malgré mon départ du conseil municipale, il y a 4 ans, je suis toujours membre bénévole du comité consultatif d’urbanisme de St-Charles-Borromée où je partage ma vision depuis plus de 30 ans. De plus, je me suis impliquée dans de nombreux dossiers municipaux tel que ; la bibliothèque inter-municipale, le comité d’embellissement, comité d’urbanisme, le comité de promotion au développement et déléguée à la Maison et jardins Antoine Lacombe.



Je demande à la population charloise de me faire confiance et de me confier ce nouveau mandat de conseillère municipale. J’ai hâte de m’impliquer davantage en mettant mes compétences et mon expérience à votre service.