Jean-François Massicotte : un candidat au service des citoyens!

Le jeune candidat indépendant de 31 ans au poste de conseiller municipal dans le district #8, Jean-François Massicotte, est présentement très actif sur le terrain et il entend bien faire valoir les priorités de son plan d’action, qui a été conçu afin de bien servir les intérêts des citoyens et citoyennes du quartier.



Le père de deux jeunes enfants qui a à cœur le développement économique veut revitaliser la rue Champlain, qui devra être plus sécuritaire et plus conviviale. Il souhaite entre autres diversifier l’économie locale et mettre de l’avant un plan pour valoriser les commerces et organismes sociaux du district. «La population du district #8 mérite d’avoir un élu qui va travailler dans le sens de ses véritables préoccupations» a souligné Jean-François Massicotte.



Étant un candidat animé par la volonté d’être un représentant dédié au service des citoyens de son quartier, il s’étonne davantage des propos tenus par son adversaire, Alexandre Martel, au sujet d’une possible fusion entre Joliette, Notre-Dame-des-Prairies, Saint-Charles-Borromée et Village St-Pierre. Il lui semble très étrange que M. Martel tienne des propos qui vont à l’encontre des décisions prises par la même famille politique qu’il sert depuis plusieurs années. M. Massicotte, lui, tient mordicus à ce que le scrutin du 5 novembre prochain porte avant sur une vision d’avenir pour le développement du district #8 et non sur un hypothétique référendum sur les fusions municipales. «Je m’engage à être un conseiller municipal, qui sera avant tout au service des citoyens(es) de Joliette et non au service d’un parti politique ou de divers groupes de pression» a affirmé le candidat Massicotte.



Jean-François Massicotte souligne qu’il est à l’écoute de la population et il entend bien s’occuper des véritables priorités des Joliettain(e)s. L’enjeu de la prochaine élection est maintenant clair. Les gens ont le choix entre un conseiller qui travaillera vraiment pour eux ou un autre, qui se servira d’eux. «Je suis celui qui travaillera vraiment pour la population» a conclu Jean-François Massicotte



Vous pouvez d’ailleurs suivre au jour le jour sa campagne sur sa page Facebook : Jean-François Massicotte : Une voix forte pour le district 8 de Joliette.