Patrice Trudel et Patrick Lasalle songent à un plus grand terrain de baseball à Joliette

C’est hier matin que le candidat du district 7 et conseiller sortant a dévoilé un engagement qui devrait plaire aux amateurs et joueurs de baseball de Joliette. Pour cette occasion, Patrice Trudel était accompagné de Patrick Lasalle, candidat élu sans opposition dans le district 6.



« Je me sens fébrile de dévoiler cette engagement ce matin qui, pour moi et monsieur Lasalle, pourrait être un projet significatif pour Joliette » d’indiquer d’emblée le conseiller sortant. Rappelons que le conseil municipal sortant a pris un virage sportif au cours des quatre dernières années. « Nous continuons dans la même direction » de renchérir messieurs Trudel et Lasalle. Amateur de baseball et ancien entraineur de baseball mineur à Joliette, Patrice Trudel souligne qu’il proposera aux membres du futur conseil municipal de mener une étude de faisabilité pour analyser la viabilité et les implications économiques et organisationnelles d’un projet d’aménagement d’un nouveau terrain de baseball à Joliette qui pourraient accueillir des catégories bantam et midget. Le conseiller sortant souligne qu’actuellement, le terrain de St-Jean-Baptiste et trop petit et ne permet pas d’accueillir ces catégories de joueurs. En effet, les dimensions d'un terrain de baseball varient selon le type de pratique et la catégorie d'âge. Pour messieurs Trudel et Lasalle, Joliette en tant que ville centre se doit d'avoir des infrastructures sportives pour tous les sports majeurs si un jour on veut pouvoir accueillir les jeux du Québec.



Toutefois, monsieur Trudel reste prudent. « Avant d’investir des sommes dans ce projet, il faut prendre en compte de nombreux facteurs comme son coût et l’intérêt de la population surtout celui de nos jeunes. » Le conseiller sortant et Patrick Lasalle se disent prêts à piloter ce dossier auprès du futur conseil.