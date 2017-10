Une équipe, des compétences au service de la population de Saint-Barthélemy

Une nouvelle équipe sollicite les électeurs de Saint-Barthélemy pour les élections du 5 novembre prochain. Il s'agit de Guylaine Majeau Brûlé au siège # 1, Patricia Rinfret au siège # 2, Mylène Désy au siège # 3, Mario Coulombe au siège # 4, Yves Dupuis au siège # 5, François Bertrand au siège # 6 et Robert Sylvestre au poste de maire.

Regroupés sous la bannière 3 G.E.O. les candidats ont pour objectif de créer une représentation des 3 générations (3 G.) de façon égalitaire comme l'indique le E : Égalité dans la représentation, Efficace dans l'action, à l'Écoute de tous, On se lève pour les citoyens. Vous pouvez les voir sur FACEBOOK en tapant L'Équipe 3 GEO.

L'équipe 3 G.E.O. veut favoriser le développement économique sous toutes ses formes en revitalisant les infrastructures routières et celles des loisirs ce qui, dans ce dernier cas, devrait améliorer l'accessibilité et l'implication de toutes nos générations.

Pour améliorer ces infrastructures et favoriser la participation populaire l'équipe devra être à la recherche constante et organisée des programmes de subvention qui nous permettront de sécuriser l'approvisionnement en eau potable et d'améliorer le traitement des eaux usées.

Ces progrès à réaliser dans l'organisation de la municipalité ne peuvent se faire sans l'apport des bénévoles et des organismes communautaires qui assurent, d'une certaine façon, la mission sociale de la municipalité. Ils seront valorisés et encouragés à le faire à l'intérieur de budgets et d'une politique.

L'équipe 3 G.E.O. se veut à l'écoute de tous les citoyens regroupés dans les différents secteurs géographiques et les membres de cette équipe s'engagent à tenter de répondre à leurs attentes.

L'équipe 3 G.E.O. verra également à permettre une meilleure accessibilité au Centre communautaire pour les aînés, les familles et les personnes à mobilité réduite (rampe d'accès améliorée, porte à ouverture automatique, ascenseur…).

Afin de les aider à réaliser leur programme les candidats comptent sur les citoyennes et les citoyens de Saint-Barthélemy et, sur leur participation au cours des 4 prochaines années.

Le 5 novembre, allez voter !