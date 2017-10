Des femmes et des jeunes au conseil municipal pour l’avenir de Joliette

Lysbertte Cerné se présente au poste de conseillère municipale de Joliette dans le district 4 du quartier Sainte-Thérèse. Dans la jeune trentaine Lysbertte Cerné ouvre une voix nouvelle à la table du Conseil pour les gens du quartier et la population joliettaine.

Impliquée dans sa communauté, elle souhaite apporter son dynamisme par des actions concrètes à la résolution de problématiques et l’avancement des dossiers de son quartier et de la ville. Lysbertte Cerné se préoccupe de la sécurité des femmes et des ainés, de l’accueil des jeunes familles pour assurer l’avenir de Joliette comme capitale régionale. Elle souhaite travailler à la revitalisation des berges de la rivière l’Assomption de concert avec la CARA, ses compétences dans le domaine de l’informatique pourra contribuer à poursuivre le travail de faire de Joliette une ville de plus en plus intelligente. Enfin, étant liés au secteur culturelle, elle désire poursuivre avec les intervenants et le personnel de l’hôtel de ville de Joliette sur cette belle ligné pour que la ville soit de plus en plus reconnue pour sa culture et la faire d’avantage grandir.

Souhaitons-nous que le prochain conseil municipal de Joliette soit à l’image de la population où hommes, femmes de toutes les générations contribues à faire de Joliette, une ville qui veut se donner un avenir le 5 novembre prochain.