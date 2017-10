Un jeune homme au futur prometteur dans la course aux élections à Saint-Charles-Borromée

Carl Bélanger, pompier de profession désire s’impliquer en politique municipale. Ce dernier très impliqué auprès de différentes organisations souhaite apporter un vent de fraicheur au conseil municipal et représenter les jeunes adultes Charlois.



Saint-Charles-Borromée étant une municipalité prospère et lieu de prédilection pour les jeunes familles ainsi que les acquéreurs d’une première maison grâce aux nouveaux développements. Il croit être le mieux placé pour représenter les Charlois de sa tranche d’âge.



Monsieur Bélanger, qui a grandi dans la région, a un grand capital de sympathie pour sa municipalité. Pompier à temps plein depuis maintenant 9 ans, il a eu la chance de voir différentes facettes du milieu municipal et désire maintenant s’impliquer au niveau politique. Ce qui a motivé son choix de carrière en incendie a d’abord été stimulé par le fait d’être au service de sa communauté et de pouvoir faire une différence.



Carl Bélanger a aussi la bosse des affaires et possède plusieurs cordes à son arc, notamment quelques immeubles locatifs. En effet, ce jeune homme qui a eu sa première maison à 20 ans promet de surveiller de près les finances de la ville.



Du côté de ses implications, Monsieur Bélanger a organisé de nombreuses collectes de sang pour Hema-Québec. Du à son métier, il est très impliqué auprès des Grands Brulés. Que ce soit pour des collectes de fonds, le calendrier des pompiers de 2017 ou il y a un an, le trajet de Vancouver à Joliette à vélo en 24 jours, au profit de cette fondation.



Ce candidat aux élections est toujours prêt à être bénévole pour des événements et collectes de financement. De par son travail en caserne ou de par son passé de joueur de football auprès des Pirates de Joliette et autre, Monsieur Bélanger est un homme d’équipe et il compte travailler en cohésion avec les autres membres du conseil municipal.



Carl invite tous les Charlois à un café-rencontre qui se tiendra le Samedi le 21 octobre de 11h à 15h a restaurant CocoFrutti de saint-charles-borromée, au 197 rue de la visitation J6E4N6. Ce dernier étant à l’écoute de ses pairs, il désire les rencontrer afin de leur parler de son implication future et connaître leurs attentes.



Saint-Charles-Borromée étant une ville avec un grand penchant familial et accueillant également de nombreux retraités, il désire poursuivre la mission actuelle de la ville, en accentuant les services offerts aux citoyens. Avec les candidats déjà élus qui possèdent une grande expérience, Carl Bélanger apportera un vent de fraîcheur. Il souhaite, par-dessus tout, impliquer les jeunes en politique en leur donnant le droit de parole et augmenter leur intérêt pour la politique municipale.