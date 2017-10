Richard Leduc, candidat au poste de conseiller municipal du district 4 à Joliette, disponible et expérimenté

Après avoir siégé 15 ans au sein du conseil municipal de la Ville de Joliette, le conseiller sortant, Richard Leduc, sollicite un nouveau mandat dans le nouveau district 4 (secteur Ste-Thérèse).



Au cours de ces quatre mandats précédents, Richard Leduc a travaillé dans une optique de développement durable pour les citoyens de son secteur et de la ville de Joliette en améliorant les infrastructures municipales, en revitalisant le trajet routier, en améliorant le réseau de pistes cyclables, en réalisant plusieurs projets environnementaux, en faisant du développement économique, en améliorant les services offerts à la population par la ville, en faisant de Joliette une ville sécuritaire et où il fait bon vivre pour les aînés, les jeunes familles et les personnes défavorisées.



«Par des projets comme le centre des congrès, les consultations citoyennes, les corridors scolaires, la réfection des infrastructures de loisirs, les projets environnementaux et la baisse de la dette nette de la ville, nous travaillons en pensant constamment à l’avenir de nos citoyens et de la ville sans toutefois oublier d’écouter les gens qui vivent chez-nous.» – de dire Richard Leduc.



Toujours dans une optique de développement durable, le candidat veut, au cours du prochain mandat, mettre en place une politique familiale et une politique Municipalité Amie des Aînés (MADA), continuer l’appropriation et l’aménagement des rives de la rivière L’Assomption, maintenir un taux de taxes foncières à un niveau raisonnable, faire de Joliette une ville intelligente et consolider le positionnement de Joliette comme capitale régionale.



Je m’engage à demeurer disponible à écouter, entendre et soutenir les citoyens du district 4 (secteur Ste-Thérèse) et de la ville afin que Joliette réponde aux besoins et soit à l’image de ses habitants.