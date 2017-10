Patrice Trudel dévoile ses engagements pour 2017-2021

C’est hier que le candidat du district 7 de Joliette et conseiller sortant a dévoilé ses principaux engagements.



« Je suis très heureux de m’investir pour un second mandat. Je m'engage à défendre une devise qui est mienne : agir en bon administrateur et être à l’écoute et à la hauteur des attentes des citoyens » d’indiquer d’emblée Patrice Trudel.



Le conseiller sortant avait fait des promesses durant la campagne municipale 2013. Ont- elles été tenues? « Absolument. J’ai accompli bien des choses jusqu’à présent et les résultats peuvent en témoigner. » Il se dit fier d’avoir initié la Semaine du Civisme dont l’objectif était de rappeler aux citoyennes et citoyens les notions de civisme et de favoriser l’adoption de bons comportements visant le mieux-être de la communauté. Patrice Trudel est heureux aussi d’avoir mis en place des mesures d’apaisement de la vitesse ainsi que des corridors scolaires aux abords de l’école intégrée St-Pierre. Comme représentant à la Commission de la sécurité publique de la MRC Joliette, monsieur Trudel se dit fier d’avoir contribué à faire diminuer de 27% le nombre d’infractions au code criminel à Joliette et dans le grand Joliette au cours des quatre dernières années. Le conseiller sortant est aussi très heureux d’avoir mis de l’avant la construction d’un chalet de commodités au parc Antonio- Barrette. Monsieur Trudel se réjouit aussi d’avoir travaillé à l’amélioration du déneigement ainsi que la réfection d’asphalte de rues du district. Il a tenu aussi à souligner la signature d'une nouvelle convention collective de 6 ans avec les pompiers de Joliette et la gestion rigoureuse des finances publiques, par le conseil municipal sortant, qui a permis la diminution de la dette et le maintien d’un taux de taxation raisonnable. « Les citoyennes et citoyens peuvent voir l’ensemble de mes réalisations sur mon site Internet : jappuietrudel.wixsite.com/trudel2017. »



Pour le conseiller sortant qui est candidat à sa réélection, il y a de nombreux défis qui restent à relever. L’avenir pour Patrice Trudel c’est parler encore et davantage de modération de la vitesse et de sécurité routière en milieu urbain. « Je crois qu’il y a encore trop d’automobilistes qui souffrent du syndrome du pied pesant. » Selon monsieur Trudel, les enjeux de sécurité routière doivent tenir compte du transport actif et par conséquent, du partage de la route. Patrice Trudel s’engage également à maintenir et même dépasser l’offre en équipements et activités récréatives et sportives dans les parcs du district 7. D’ailleurs, au sujet du parc Antonio-Barrette, Patrice Trudel s’engage, à travailler à la réfection de la rotonde. « C’est un bijou de l’histoire du quartier et de Joliette. Il faut la garder en bon état.» Des améliorations au réseau routier du quartier se sont accélérées en 2014 et seront poursuivies. « Certaines rues ont besoin d’amour. Des travaux correctifs seront nécessaires dans les prochaines années.» Patrice Trudel veut aussi s’assurer de maintenir, à Joliette, un responsable local en police communautaire. Cette ressource est essentielle à Joliette parce qu’elle élabore et coordonne des activités de prévention, des campagnes et des programmes de sensibilisation pour améliorer la sécurité et le sentiment de sécurité des citoyens. « Je veux aussi travailler au développement économique et à la création d’emplois et stimuler ainsi l’installation de nouvelles familles à Joliette » d’ajouter le conseiller sortant de Joliette. Pour lui, nul doute que le conseil municipal sortant a démontré une volonté de collaborer au développement économique. Les investissements chez Bridgestone et dans un éventuel Centre des congrès en sont la preuve. « Je crois que nous devrons réfléchir à des initiatives ou de mesures de soutien pour favoriser davantage notre croissance économique.» Un autre engagement majeur sera dévoilé prochainement. « J’invite les citoyens à rester attentifs » de conclure le conseiller sortant.



Patrice Trudel invite les citoyennes et citoyens à le suivre sur les médias sociaux ainsi que sur son site web : jappuietrudel.wix.com/trudel2017.