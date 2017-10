Suzanne Dauphin: À la mesure des familles, et plus encore...

La candidate à la mairie de Notre-Dame-des-Prairies, Suzanne Dauphin, a déposé officiellement son bulletin de présentation. Avec la campagne électorale qui a pris son envol, la candidate a profité de l’occasion pour insister sur plusieurs points importants qui ont influencé sa décision de se porter candidate.



Parmi ces raisons, Suzanne Dauphin n’hésite pas à parler de son équipe qui la soutient en vue du scrutin du 5 novembre prochain. Une équipe qui a su contribuer à la réalisation d’une multitude de projets d’importance. Mme Dauphin parle aussi de sa feuille de route à la Table du conseil qui lui a permis d’acquérir une solide expérience. Elle se réjouit également du nombre croissant d’appuis à sa candidature, appuis qui proviennent de tous les quartiers de N.D.P. Marie-Joanne Boucher, comédienne bien connue et l’entraîneur de la LHJMQ, Dominique Ducharme, tous deux de N.D.P. font notamment partie de ceux et celles qui appuient la candidature de Mme Dauphin.



Suzanne Dauphin rappelle aux Prairiquois et Prairiquoises que la famille est un point important, sinon la pierre angulaire de sa campagne. « On en beaucoup parlé du thème de la famille jusqu’à maintenant et vous ne serez pas étonné si ce point si important se retrouve au cœur de ma campagne », avait-elle déclaré lors du lancement de sa campagne, tenue devant plus de 200 personnes. Maintenir et améliorer la qualité du camp de jour, prioriser des coûts abordables pour l’ensemble des activités offertes, travailler sur le lien cyclable entre les rues Baby et Gauthier et l’ajout d’un second terrain de tennis font partie des priorités de Suzanne Dauphin en ce qui touche les familles.



« Toute cette attention et cet intérêt porté aux familles de Notre-Dame-Des-Prairies reflètent bien notre ligne de pensée. Ce fut notre marque de commerce au cours des dernières années, une vision qui n’a jamais cessé de progresser. La famille, c’est important à mes yeux et j’en ferai toujours ma priorité », a-t-elle tenu à rappeler.