Gain historique et dramatique des Montagnards en levée de rideau!

Les Montagnards de Saint-Gabriel disputaient leur première rencontre locale, le 1er octobre, alors qu’ils recevaient le puissant Collège-Français à l’aréna Familiprix.



L’équipe de Rémy Harrisson a fait preuve de beaucoup de caractère en l’emportant 4-3 en prolongation devant une foule de 350 personnes.



Les visiteurs avaient pourtant pris l’avance 2-0 après 40 minutes de jeu. Mais les Montagnards ont connu toute une troisième période avec une poussée de trois buts sans réplique.



Le capitaine Raphael Sawyer a eu l’honneur de marquer le premier but de l’histoire de Saint-Gabriel à domicile, à 3:08. Moins de quatre minutes plus tard, Zachary Maheu créait l’égalité à 9:55 avec son deuxième. Anthony Morin donnait l’avance aux Montagnards pour la première fois du match à 13:46. William Duperron a forcé la prolongation en marquant avec moins de quatre minutes à faire.



La période de prolongation a été fort excitante. C’est finalement Sawyer qui a permis aux Montagnards de l’emporter, dans un scénario digne d’Hollywood à 3:50.



Le gardien des Montagnards, Brady Labreque, a connu une bonne sortie devant le filet de son équipe stoppant 33 des 36 rondelles dirigées vers lui. Saint-Gabriel a obtenu de son côté 23 lancés.



« Je suis fier de mon équipe, Les gars ont très bien travaillé. Si on joue comme ça à chaque soir, on gagnera plus de matchs qu’on en perdra », a commenté l’entraîneur Rémy Harrison.



De son côté, le héros du jour, Raphael Sawyer était soulagé dans le vestiaire de son équipe. « C’est une grosse victoire. On a sorti très fort. Avec ce gain, on lance un message clair aux autres équipes qu’on sera difficile à vaincre », a précisé le #97 des Montagnards.



Défaite à Montréal-Est

Deux jours plus tôt, le 29 septembre, Saint-Gabriel s’était incliné 6-4 contre les Rangers à Montréal-Est.



Les Rangers avaient pris l’avance 2-0 en deuxième période mais Saint-Gabriel a répliqué avec trois buts à mi-chemin dans l’engagement. Samy Hudon-Barbeau a marqué le but vainqueur à 11:30 de la troisième période.



Yannick Rodrigue a dirigé l’attaque des Montagnards avec un but et deux aides alors qu’Anthony Morin a réussi un doublé. Anthony Desmarais a aussi réussi son premier but de la campagne.

La défaite est allée à la fiche de Mathieu Paradis qui a fait face à 43 lancers, les Montagnards en ont obtenu 30.



Prochaines parties

Les Montagnards disputeront deux rencontres à domicile, le week-end prochain, en recevant le Révolution de Saint-Lazare, le 6 octobre, à 20 h, et l’Artic de Montréal-Nord, deux jours plus tard, à 13h30.