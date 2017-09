Nous avons le plaisir de vous annoncer que Robert Bibeau et toute son équipe de conseillers et conseillères ont officiellement déposé leur candidature en vue des prochaines élections à Saint-Charles-Borromée.



Robert Bibeau, candidat à la mairie est entouré d'une super-équipe conjuguant expériences complémentaires, nouveautés et continuité. Une équipe de candidats indépendants sans ligne de parti mais partageant des valeurs et des objectifs communs. «Ensemble nous prioriserons un contrôle serré des dépenses, une saine administration tout en continuant le développement d'un milieu de vie harmonieux , respectueux de l'environnement et répondant aux besoins de ceux et celles qui l'habitent.»



Sur la photo:

Chantal Riopel siège 1, Jean-Sébastien Hénault siège 2, Louise Savignac siège 3, Robert Bibeau mairie, Denis Bernier siège 4, Robert Groulx siège 5 et Janie Tremblay siège 6.