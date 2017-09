L’équipe Lajeunesse pour Notre-Dame des Prairies s’engage à diminuer le taux de taxation résidentielle de 3%

L’équipe Lajeunesse sera une administration compétente et responsable suite à son élection. Elle croit que les citoyens et citoyennes de Notre-Dame-des-Prairies méritent de bénéficier d’une diminution de la taxe municipale résidentielle.

Cet allègement de la taxe résidentielle sera financé par une gestion plus serrée des fonds publics. Le tout, sans aucune coupe de services rendus à la population prairiquoise. Notre équipe a bien étudié le budget et les états-financiers de notre ville. Ils ont aussi profité de conseils d’experts pour en venir à prendre un tel engagement. «Nous croyons, que par une gestion plus efficace et par une restructuration des opérations, que des économies substantielles sont possibles» a souligné le candidat à la mairie, M. Pierre Lajeunesse.

Pour mener à terme cet objectif ambitieux et réaliste, notre équipe est constituée de personnes compétentes, dans le domaine de la gestion, dont M. Pierre Lajeunesse administrateur expérimenté, M. Rolland Granger cadre à la retraite du Mouvement Desjardins et M. Philippe Paquin, homme d’affaires bien connu dans notre ville. Ils seront appuyés par les autres membres de l’équipe.

Cet engagement permettra aux prairiquois et aux prairiquoises de bénéficier d’une diminution de la taxe résidentielle de l’ordre de 3% et ce, sur une base nette, puisque l’évaluation des immeubles ne sera pas prise en compte.

Preuve de notre sérieux, cette diminution de taxe entrera en vigueur, dès le 1er janvier 2018. «Lors de nos diverses et nombreuses rencontres, les citoyens nous ont fait part de leurs préoccupations et cet engagement constitue une preuve tangible de notre volonté d’être des élus qui seront à l’écoute des véritables préoccupations de la population prairiquoise» a conclu Pierre Lajeunesse.



Pour vous, avec vous! Équipe Lajeunesse