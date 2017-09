Alexandre Martel : premier candidat officiel dans le district 8

La présidente d’élections de la ville de Joliette a reçu sa toute première candidature officielle au poste de conseiller pour le district 8, en vue des élections municipales du 5 novembre, soit celle d’Alexandre Martel. « J’avais déjà annoncé mon intention de me présenter en mai, et aujourd’hui, c’est officiellement lancé! Je remercie d’emblée les personnes qui ont soutenu ma candidature à ce jour et continuerai à aller à la rencontre des électeurs et électrices de mon district. Je serai pleinement à leur écoute, tout en offrant à ceux et celles qui le souhaitent de bâtir un vrai projet collectif, un quartier à la fois! », a-t-il lancé à la sortie de l’hôtel de ville, après le dépôt de son bulletin.

Suite au redécoupage de la carte électorale, le district 8 sera représenté par un conseiller municipal additionnel. Situé au centre-ville de Joliette, il est délimité essentiellement par les rues Champlain, Monseigneur-Forbes, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre. « C’est ici, dans ce quartier qui m’a vu grandir et dans lequel je suis revenu fonder ma famille il y a huit ans déjà, que j’ai tout naturellement décidé de poser ma candidature », a conclu Alexandre Martel qui aspire à représenter ce quartier.

Alexandre Martel, en bref

20 ans d’engagement politique :

- Responsable du bureau de la députée Véronique Hivon;

- Conseiller parlementaire à la Chambre des communes;

- Bachelier en science politique de l’UdeM.

Ses trois motivations premières :

- Développer une vision commune au Grand Joliette;

- Donner plus de place aux personnes et aux organismes qui souhaitent contribuer au développement de leur ville;

- Susciter l’intérêt envers les enjeux locaux.