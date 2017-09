Véronique Hivon et André Villeneuve réaffirment l’importance des comités des usagers

À l’occasion de la Semaine nationale des droits des usagers, qui bat son plein jusqu’au 29 septembre, les députés de Joliette et de Berthier, Véronique Hivon et André Villeneuve, ont rencontré des représentants de comités des usagers dans Lanaudière, réitérant la fonction névralgique que remplissent ces instances au sein du réseau de la santé et des services sociaux.



« Les comités des usagers constituent un rouage essentiel du système. Ils sont des chiens de garde de la défense des droits et les porte-voix pour faire entendre les préoccupations des patients auprès des administrateurs du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) », a souligné Véronique Hivon, ajoutant qu’ils constituent également un « partenaire de premier plan des bureaux de circonscription, dans l’aide et l’accompagnement aux citoyens qui rencontrent des difficultés ou qui ont besoin d’un appui dans le cadre de leurs démarches en lien avec le système. »



Le député de Berthier, André Villeneuve, a abondé dans le même sens : « Les gens ne savent pas toujours qu’ils ont des droits, par exemple le droit à l’information sur les services qui existent, le droit de donner son consentement ou de refuser des soins, le droit d’exercer un recours lorsqu’un patient estime qu’une faute a été commise, notamment. Les comités des usagers sont là pour renseigner les gens et les guider. »



Les représentants des comités ont profité de l’occasion pour remettre aux députés des plaques énonçant les 12 droits des usagers, plaques que Véronique Hivon et André Villeneuve se sont engagés à mettre bien en évidence dans leurs bureaux respectifs.



« Les comités des usagers sont mandatés pour défendre les droits et les intérêts individuels et collectifs des usagers. Ils sont à l’écoute et sont là pour soutenir les personnes qui ont besoin d’aide. On travaille fort pour être mieux connus de la population », explique la présidente du Comité des usagers du Nord de Lanaudière, Ginette Adam. La vice-présidente, Noëlla Goyet, invite pour sa part les citoyens et citoyennes à venir exprimer leurs préoccupations et faire connaître leurs besoins, « afin d’être encore plus efficaces comme porte-paroles. »