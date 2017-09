Mairie de Notre-Dame-des-Prairies : Suzanne Dauphin lance sa campagne

La candidate à la mairie de Notre-Dame-des-Prairies, Suzanne Dauphin, a officiellement lancé sa campagne électorale le mercredi 20 septembre devant une foule survoltée de plus de 200 personnes. Du jamais vu pour un lancement de campagne électorale municipale.



Accompagnée par les membres du conseil qu’elle a côtoyé depuis plus de vingt ans, Suzanne Dauphin n’a pas tardé à montrer ses couleurs en insistant sur le fait qu’elle était une femme de résultats, et non de promesses. « On se présente devant les Prairiquoises et les Prairiquois dans cette campagne électorale non pas avec des promesses, mais avec un bilan de réalisations qui fait l’envie de bien des municipalités », a déclaré Mme Dauphin.



Lors de la soirée, animée par la comédienne Marie Joanne Boucher, la candidate à la mairie en a profité pour annoncer le thème de sa campagne, À la mesure des familles, et plus encore! « Ce fut notre marque de commerce au cours des dernières années, une vision qui n’a jamais cessé de prendre de l’expansion. La famille, c’est important à mes yeux et j’en ferai toujours ma priorité », a souligné Mme Dauphin ».



Mme Dauphin a aussi présenté les personnes qui l’épauleront au cours de sa campagne : Guy Dauphin, son époux, sera son directeur de campagne, Martine Paradis, son agente officielle, et Gilles Loyer, son directeur des communications.



La candidate a de plus insisté sur plusieurs enjeux sur lesquels elle entendait se pencher, notamment :

· L’amélioration et la sécurité de notre réseau de pistes cyclables.

· Développer des idées novatrices pour le camp de Jour.

· Développer et promouvoir le sentiment d’appartenance à notre ville.

· Faire connaître davantage nos élus municipaux et leur apport à notre ville.

Le tout en étant continuellement à l’écoute de ses citoyens. Elle a tenu à souligner l’apport de M. Alain Larue, qui aura occupé le poste de maire durant 27 ans. « Mon leadership sera différent, ma façon de faire sera différente et ma façon d’agir sera différente. Ce qui ne sera pas différent par contre, ce sont les résultats auxquels votre conseil vous a habitués depuis bien années.



Suzanne Dauphin a donné rendez-vous aux Prairiquois et Prairiquoises le 5 novembre prochain, en ajoutant que pour la 1re fois dans l’histoire, les Prairiquois et Prairiquoises auront la chance d’élire une femme au poste de maire. « N’ayez surtout pas peur, ça ne fait pas mal », a conclu la candidate.