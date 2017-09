La MRC de Matawinie dévoile son Plan de développement de la zone agricole

C’est avec fierté que le préfet de la MRC de Matawinie, Gaétan Morin et le maire de Sainte-Béatrix et président de la démarche, Normand Laporte, ont dévoilé aujourd’hui, le Plan de développement de la zone agricole de la MRC de Matawinie.



Il s’agit d’un plan qui permet de mettre en valeur la zone agricole de la MRC, en favorisant le développement durable des activités agricoles. Le PDZA étant axé sur les particularités territoriales de la MRC, il ambitionne donc de soutenir les initiatives locales et d'appuyer le développement des activités agricoles pour ainsi, améliorer la qualité de vie des collectivités.



Le développement agricole en Matawinie représente un apport économique majeur avec 193 entreprises agricoles œuvrant principalement dans le domaine de la production animale et dont les revenus moyens oscillent autour de 910 000 $. Rappelons que la zone agricole de la MRC de Matawinie se déploie sur 6 % de son territoire.



Pour le maire de Sainte-Béatrix, M. Normand Laporte, le Plan de développement de la zone agricole découle d’une concertation étroite avec les acteurs du milieu. « Le PDZA permettra entre autres de diversifier l’occupation de notre zone agricole et de promouvoir l’importance de l’agriculture dans le développement de nos communautés. » Pour le préfet de la Matawinie, M. Gaétan Morin, c’est le temps d’avoir une vision à long terme. « Avec ce plan, c’est l’occasion de développer notre zone agricole en complémentarité avec la vocation récréotouristique de la MRC, et ce, pour faire connaître aux utilisateurs de notre territoire, la richesse de notre zone agricole. »



Le Plan de développement de la zone agricole prévoit entre autres, l’adhésion au réseau ARTERRE, le soutien à l’émergence d’entreprises agricoles dont le développement repose sur de nouveaux modèles d’exploitation ainsi que, l’élaboration d’un coffre à outils portant sur l’affichage agrotouristique.