Un nouveau visage au sein de l’équipe de Véronique Hivon

La députée de Joliette, Véronique Hivon, est fière d’annoncer l’arrivée d’un nouvel attaché politique au sein de son équipe, Mathieu Marsolais, qui agira comme responsable du bureau de circonscription. « Nous sommes vraiment heureux d’accueillir Mathieu, avec son parcours, son expérience et ses connaissances, il sera un bel ajout et un excellent complément à la dynamique équipe qui est déjà en place! », souligne la députée, avec enthousiasme.



Natif de Crabtree, M. Marsolais apporte avec lui un riche bagage, notamment comme gestionnaire au sein du réseau de la santé et des services sociaux, de la fonction publique ainsi que dans le milieu municipal. Il a également œuvré au Centre de développement local de Joliette, lui conférant une autre corde à son arc, en plus de ses compétences en communications, lui qui est diplômé dans ce domaine. « Mathieu est vraiment quelqu’un de très polyvalent, humain et fort d’une belle expérience, dans différents secteurs d’activités. Je suis heureuse de pouvoir compter sur ses services pour répondre aux besoins des citoyens et citoyennes de Joliette », de mentionner la députée, ajoutant que M. Marsolais sera notamment responsable des dossiers liés à la santé, à l’économie, aux transports, aux municipalités et à l’environnement, au sein du bureau.



« Je suis privilégiée d’être appuyée et entourée d’une équipe aussi formidable, avec Valérie Roy et Pascale Sévigny, qui sont mes attachées politiques et Annie Laurier, qui nous fournit un soutien administratif précieux. Elles sont compétentes, dévouées et font un travail exceptionnel au quotidien auprès des gens », note la députée. Responsable du Programme de soutien à l’action bénévole (PSAB) et des dossiers touchant les organismes communautaires, Mme Roy s’occupe également de tout ce qui concerne la culture, les services sociaux, l’immigration et les évènements en circonscription. Mme Sévigny, pour sa part, est responsable des communications, de même que des dossiers justice, éducation, familles et soins de fin de vie.



« Tous ensemble, nous formons une équipe qui se veut présente pour l’ensemble des citoyens et des organismes de la circonscription, et nous sommes plus déterminés que jamais à travailler tous les jours, pour améliorer la qualité de vie des gens d’ici », de conclure Véronique Hivon.