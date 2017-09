Alain Beaudry briguera la mairie pour un second mandat

Le maire de Joliette, Alain Beaudry, briguera de nouveau les suffrages lors des élections municipales du 5 novembre prochain.

Il a profité d’une conférence de presse pour en faire l’annonce et présenter une équipe de candidats indépendants pour le soutenir ces quatre prochaines années. « C’est un honneur de me présenter à nouveau comme candidat à la mairie de Joliette » de déclarer Alain Beaudry.

Fort d’un premier mandat, Alain Beaudry insiste pour dire qu’au cours du mandat qui s’achève, il a eu la chance de travailler avec des conseillers motivés à faire rayonner la Ville. « Nous avons démontré, au cours des quatre (4) dernières années, que notre Ville peut être administrée sans parti politique ou l’opinion et les idées de chacun des membres du conseil ont la même valeur. Nous souhaitons continuer à pratiquer une gestion rigoureuse et responsable des finances publiques tout en réalisant des projets importants qui assureront le développement de Joliette et son positionnement comme capitale régionale. Mais le plus important est que «chacun demeure à l’écoute des citoyennes et citoyens », de témoigner Alain Beaudry.

L’équipe sera composée des sept candidats indépendants qui siègent dans l’actuel conseil municipal de la ville soit : les conseillers Luc Beauséjour (district 1), Normand-Guy Lépine (district 2), la conseillère Danielle Landreville (district 3), Richard Leduc (district 4), Yves Liard (district 5), Patrick Lasalle (district 6) et Patrice Trudel (district 7).

Concernant le nouveau district qui fait suite au redécoupage électoral, l’actuel maire de Joliette est clair : « Le futur conseil municipal accueillera celui ou celle qui sera élue le 5 novembre prochain. Le développement de notre ville doit être placé au-dessus de toute partisannerie.» d’ajouter le maire de Joliette.

Prochainement, le maire Alain Beaudry et son équipe dévoileront les principaux enjeux d’une plateforme électorale commune. Alain Beaudry déclare: « Le virage est amorcé et il continu. Notre Ville à autant besoin d’une vision, d’audace que de stabilité et de continuité. Pour ce faire, nous aurons besoin de votre appui le 5 novembre prochain.»