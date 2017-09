Inauguration de la mairie de Saint-Félix-de-Valois

La municipalité de Saint-Félix-de-Valois a inauguré sa nouvelle mairie le 9 septembre dernier. Les citoyens ont répondu en grand nombre à l'invitation de venir découvrir les nouveaux locaux.

Le maire, monsieur Martin Desroches, a procédé à la coupe du ruban en compagnie des conseillers municipaux présents et des représentants des élus. « Les travaux ont permis de tripler la superficie du bâtiment et d’inclure la salle du conseil à l’hôtel de ville » a mentionné M. Desroches lors de son allocution. « Concrètement, cela permet aux employés de travailler dans un environnement plus fonctionnel et ainsi, de répondre encore mieux aux demandes des citoyens » a-t-il ajouté.



Les Féliciens se sont dits ravis d’être venus assister aux festivités et d’avoir la possibilité de visiter la mairie.



En pleine croissance démographique et économique, Saint-Félix-de-Valois compte maintenant une population de 6 516 habitants.



Sur la photo (de gauche à droite) : Pierre-Luc Bellerose, attaché politique de la ministre Lise Thériault; Mélanie Jacques, attachée politique du député André Villeneuve; Ruth Ellen Brosseau, députée de Berthier-Maskinongé; Pierre Lépicier, conseiller du district 4. Sur la ligne du bas (de gauche à droite) : Marcel Dubeau, conseiller du district 6; Martin Desroches, maire; Audrey Boisjoly, conseillère du district 2; Françoise Geoffroy, conseillère du district 3 et Sylvain Trudel, conseiller du district 5. Absente de la photo : Maryse Gouger, conseillère du district 1.