Martin Chaput candidat à la mairie de Ste-Mélanie

Conseiller municipal à Ste-Mélanie depuis 4 ans, Martin Chaput annonce qu’il se porte candidat à la mairie lors des prochaines élections municipales.



Possédant une formation universitaire en administration, ressources humaines et en planification financière, combinée à de nombreuses implications bénévoles au cours des années. Je suis bien outillé afin de continuer à travailler pour les citoyens de Ste-Mélanie.



Je veux être le candidat-rassembleur, près des citoyens, mais aussi celui qui fait avancer les dossiers. Je ne veux pas toujours expliquer pourquoi, on ne le fait pas, je veux expliquer comment on va le faire!



Je me présente à la mairie, puisque je suis d’avis que Ste-Mélanie a besoin de leadership et que le maire devrait avoir une très bonne connaissance des dossiers municipaux.



Voici un bref aperçu de ce que nous voulons réaliser;



La Culture : Désormais, L’argent qui sera dépensé pour la culture, le sera pour les artistes de Ste-Mélanie. Nous cesserons de dépenser le budget culture pour des activités culturelles ou des congrès qui n’ont aucune retombée pour nos artistes locaux. Nous allons désormais financer la culture de Ste-Mélanie et épauler nos artistes.



Comité de L’aménagement du territoire : Rapidement, nous allons créer un comité de l’aménagement du territoire, celui-ci sera chargé de consulter la population, de préparer les grandes lignes d’un plan d’aménagement du territoire (piste cyclables, parc, aire de repos, locaux municipaux, etc.) et de faire des propositions au conseil municipal. De plus, il pourra se prononcer sur les projets de développement résidentiel ou autres questions soumises par le conseil. Cela nous permettra d’avoir une vision globale et non plus à la pièce.

Le développement c’est aussi l’affaire des citoyennes et citoyens.

Les festivités de La Seigneurie D’Ailleboust : Nous allons créer un comité afin de mettre sur pied, les Festivités de La Seigneurie D’Ailleboust. Le but visé sera de festoyer tous ensemble, de mettre en évidence les œuvres de nos artistes et artisans, de faire connaître Ste-Mélanie et avoir des retombés économiques pour nos commerces, producteurs, organismes et citoyens.

Je crois simplement qu’on peut faire mieux!