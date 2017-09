Clin d’œil à Ducharme et son œuvre Le Nez qui voque

Réunis à Saint-Ignace-de-Loyola, des membres du comité Hommage à Réjean Ducharme ont dévoilé, le 5 septembre dernier, la programmation de la troisième édition de l’hommage à l’écrivain qui cette fois-ci soulignera le 50e anniversaire de parution du roman Le Nez qui voque. L’événement gratuit se tiendra le samedi 23 septembre à l’église de SaintIgnace-de-Loyola.



Le lieu de culte ouvrira ses portes aux visiteurs dès 13 h et laissera place à une succession de performances et d’expositions artistiques. Lise Arcand, Judith Boily-Valois, Mario Diamond, Renée Hérard, Manon Labrie (DJ NonaM), Marie-Claude McClure, Ani Müller et François-René s’assureront d’en mettre plein la vue.



Jusqu’à 17 h 30, les participants pourront aussi s’adonner à des ateliers et plonger dans l’univers de Ducharme en assistant à des activités telles que des lectures, une conférence animée par Réal Chevrette et une projection du film La vie a du charme de Jean-Philippe Duval. Vers la fin de l’aprèsmidi, un coquetel mettra la table à l’exploration des œuvres présentées par les artistes. À cette occasion, Luc Dupont, journaliste et membre du comité organisateur, dévoilera des enregistrements de témoignages de connaissances de Réjean Ducharme ayant accepté de livrer des confidences. Une photo inédite sera mise au grand jour.



À 18 h, moyennant un déboursé de 30 $, les gens désirant faire durer l’expérience pourront déguster un repas préparé par un traiteur local en bonne compagnie. Une réservation est demandée et doit être soulignée à M. Réal Chevrette par téléphone au 450 836-6814. Des comédiens professionnels agrémenteront le souper par des lectures d’extraits de textes de Réjean Ducharme.



À 20 h, Morgane Asselin-Duguay divertira l’auditoire au cours d’un spectacle musical où elle interprétera certaines chansons écrites par Ducharme, de même que des grands textes de compositeurs québécois et canadiens.



Tout comme L’Avalée des avalés, célébré en 2016, la deuxième œuvre de Réjean Ducharme a été imaginée et rédigée alors qu’il demeurait en sol loyolois, dans le bâtiment accueillant à ce jour le Restaurant le Marais.



Lors du lancement, le maire de Saint-Ignace-de-Loyola, M. Jean-Luc Barthe l’a souligné à sa façon. « On constate que les lancements au restaurant le Marais sont devenus une tradition. Comment faire autrement alors que Réjean Ducharme y a laissé ses empreintes. »



« Par ce projet, les promoteurs répondent à plusieurs objectifs et orientations de la politique culturelle de la MRC. Ainsi, notre appui, tant financier que professionnel, devenait une formalité », a spécifié M. Gaétan Gravel, préfet de la Municipalité régionale de comté (MRC) de D’Autray et maire de la Ville de Saint-Gabriel, lors de la conférence de presse.



En plus de la MRC, la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola et la Corporation du patrimoine de Berthier assurent une collaboration. La programmation détaillée de l’Hommage à Réjean Ducharme 2017 est disponible sur le site Internet de la MRC au www.mrcautray.qc.ca et sur son portail culturel au www.culturepatrimoineautray.ca.