Information aux électeurs de Joliette

À l’occasion des élections municipales du 5 novembre prochain, les Joliettaines et Joliettains sont invités à consulter le nouveau portail d’information dédié au processus électoral.

En suivant le lien disponible sur le site Internet de la Ville ou en consultant directement le www.electionsjoliette.com, la population sera informée du calendrier, des modalités relatives aux citoyennes et citoyens désireux de se porter candidats, des informations aux électeurs, des postes à combler pour la tenue du scrutin et plus encore.

Résultats en temps réel

Durant la soirée électorale, il sera également possible d’y consulter les résultats du scrutin dans une section du portail destinée à la présentation des données en temps réel.

Bureau de la présidente d’élection

À noter que le bureau de la présidente d’élection, Madame Mylène Mayer, sera ouvert à compter du 22 septembre, du lundi au vendredi, de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h. Information au 450 960-8998 ou par courriel à elections@ville.joliette.qc.ca.