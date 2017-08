Véronique Hivon salue la mobilisation et la sauvegarde de 50 emplois!

« C’est une victoire pour les 50 employés et leurs familles qui conserveront leur emploi! C’est une victoire pour toute la région, qui pourra continuer à avoir accès à des services de buanderie de haute qualité. C’est une victoire pour toute la population du Québec, qui ne se retrouvera pas avec une facture qui gonfle et des dépassements de coûts imprévisibles », a déclaré la députée de Joliette, qui se réjouit du maintien de la buanderie Lavérendière dans le giron public, au terme de plusieurs mois de tergiversations et de signaux inquiétants de la part du gouvernement.



« Après avoir flirté avec l’idée de privatiser ce service névralgique, le ministre Barrette a finalement entendu raison. Je veux féliciter les travailleurs et les travailleuses qui se sont mobilisés, dans l’intérêt de tous les patients de la région et de tous les Québécois et les Québécoises. Je suis fière d’avoir été à leurs côtés dans ce combat! Encore une fois, c’est la démonstration que lorsqu’on unit nos forces, qu’on se mobilise, on peut faire bouger les choses dans la bonne direction! », souligne Véronique Hivon.



La députée de Joliette déplore toutefois l’attitude du ministre de la santé dans ce dossier, qui a laissé planer l’incertitude pendant de longs mois, alors qu’il s’était pourtant engagé, en mars 2016, à aller de l’avant avec le projet de buanderie publique. « On a perdu un an et demi. Pendant un an et demi, les 50 employés et leur famille ont nagé dans le brouillard, subissant tout le stress et l’anxiété de ne pas savoir quel sort les attendait. Pourtant, le ministre avait en mains les résultats d’une étude, qu’il avait lui-même commandée, et qui démontrait hors de tout doute que le projet public était plus avantageux, efficace, et moins onéreux », rappelle-t-elle.



«Les services de buanderie sont cruciaux pour les établissements de santé. Les vêtements d’hôpital, la lingerie et tous les autres tissus qui circulent doivent être nettoyés et désinfectés selon les plus hauts standards de qualité. Les employé(e)s font un travail remarquable, et crucial. Heureusement, la force et la logique des arguments ont porté! », a conclu la députée de Joliette, qui promet de continuer à suivre le dossier de près.