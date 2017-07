Rémi Bélanger et Charles-André Pagé candidats à Saint-Alphonse-Rodriguez

Deux derniers candidats viennent compléter l’équipe d’Isabelle Perreault, à Saint-Alphonse-Rodriguez : le conseiller municipal sortant Rémi Bélanger sollicitera un renouvellement de mandat lors des élections de novembre prochain et Charles André-Pagé fera le saut en politique municipale.

Remi Bélanger est conseiller municipal à Saint-Alphonse-Rodriguez depuis 2013. Propriétaire au lac Vert depuis près de 20 ans, il est particulièrement sensible aux questions touchant l’environnement. Il est actuellement le représentant de la municipalité au comité de la protection de l’environnement de la MRC de Matawinie. Rémi a travaillé activement à la gouverne du dossier des installations sanitaires ainsi qu’à celui de la collecte à trois voies et veut continuer à s’impliquer dans ce domaine. Durant son mandat, il a veillé à la croissance et au rayonnement des « Doux Jeudis». Dans le futur, il souhaite s’impliquer au niveau de la sécurité publique dans la municipalité et vise à améliorer la qualité de nos voies routières.

« Je désire supporter la candidature d’Isabelle Perreault à la mairie de Saint-Alphonse-Rodriguez, car son implication citoyenne et sa présence dans le milieu des affaires aideront certainement notre municipalité à rayonner au niveau régional et même provincial» affirme Rémi Bélanger. « Je crois qu’Isabelle sera capable d’améliorer l’image projetée par Saint-Alphonse-Rodriguez. Je suis également d’avis qu’elle pourra mettre de l’avant l’application de saines habitudes de vie pour l’ensemble des citoyens », poursuit-il.

Charles-André Pagé est un natif de Saint-Alphonse-Rodriguez. Son fils représente la quatrième génération ayant élu domicile au lac Bastien. Malgré son jeune âge, il s’est bâti une solide expérience en gestion de personnel et dans les dossiers de génie civil. Il est membre de l’association du domaine Bastien depuis dix ans. C’est avec enthousiasme que Charles-André se joint à l’équipe d’Isabelle Perreault. « Nous partageons des valeurs telles que l’honnêteté et le sens du devoir. Nous avons des idéaux qui permettront aux jeunes familles ainsi qu’aux ainés de pleinement s’épanouir à travers un développement économique et social visionnaire. Nous voulons la croissance de notre municipalité » explique-t-il.

Rémi Bélanger et Charles-André Pagé se joignent donc aux candidats déjà annoncés, soit Mireille Asselin, Jean Ouellet, Delphine Guinant ainsi que Pierre Lavallée et viennent ainsi clore l’équipe d’Isabelle Perreault. Dès les prochaines semaines, ils seront tous disponibles pour rencontrer les citoyens afin de préciser davantage les actions qu’ils mèneront au cours des quatre prochaines années.