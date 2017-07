Un premier investissement pour la table des préfets de Lanaudière

Lors de l’assemblée générale annuelle du Carrefour industriel et expérimental de Lanaudière (CIEL) le président du conseil d’administration de la Table des préfets de Lanaudière, Monsieur Gaétan Morin, était heureux d’annoncer un investissement de 50 000 $ provenant de l’enveloppe régionale de soutien aux projets structurants afin de soutenir les opérations de l’organisme.

Œuvrant principalement dans la recherche appliquée en agriculture, le CIEL contribue de manière significative à l’amélioration de la productivité des entreprises agricoles lanaudoises. Pour Gaétan Morin « il ne fait aucun doute que les investissements consentis par la Table des préfets pour soutenir le Carrefour industriel et expérimental de Lanaudière généreront des impacts significatifs sur l’amélioration des cultures, et donc sur la vitalité économique du territoire. Il importe pour la Table de soutenir les organisations régionales par des actions concrètes et l’octroi de ce financement en est un exemple. »

Pour Michel Fafard, président de CIEL « Nous sommes très heureux du soutien financier de la Table des préfets de Lanaudière et des bons mots sur l’appréciation de l’importance et de la pertinence de notre action. CIEL est aussi très fier de la qualité de son travail et des retombées concrètes de son action auprès des entreprises agricoles et ainsi participer au développement économique du secteur agricole. »

L’aide financière ainsi accordée servira à soutenir le fonctionnement de l’organisation au cours des deux prochaines années. Elle permettra de venir consolider et accroître le développement d’activités de recherche appliquée en production agricole végétale, de continuer de développer le soutien aux producteurs et conseillers agricoles. En plus de consolider et accroître le transfert technologique vers les entreprises agricoles dans le but de favoriser leur productivité et rentabilité.

Rappelons que la Table des préfets assume la gestion d’une enveloppe régionale de soutien aux projets structurants de 225 000 $ par année provenant de la mise en commun d’une partie des fonds de développement des territoires de chacune des MRC de Lanaudière afin de soutenir le développement régional. La politique d’investissement relative à cette enveloppe est disponible sur le site Internet de la Table au www.prefetslanaudiere.com.