Nouvelle directrice du Service des loisirs et de la culture à Lanoraie

Lors de la séance du conseil du 4 juillet, le maire, monsieur Gérard Jean, les conseillères et conseillers municipaux ont présenté officiellement la nouvelle directrice du Service des loisirs et de la culture, arrivée en poste 21 juin dernier, madame Nadine Carrières.

Madame Carrières possède une expérience du milieu municipal et communautaire ainsi que plusieurs diplômes d’études, dont un baccalauréat, en loisir, tourisme et culture de l’Université du Québec à Trois-Rivières en plus d’un certificat en administration. Elle possède aussi une attestation d’études collégiales en développement communautaire et relations interculturelles réalisées suite à un voyage de solidarité internationale au Pérou d’une durée de trois mois à l’été 2015. Le conseil trouva aussi intéressant le fait que madame Carrières est impliquée dans la communauté lanoroise, mais aussi au sein d’organismes et d’administrations lanaudoises.

Madame Carrières sait que la tâche qui l’attend est grande : « Lanoraie est une communauté dynamique et engagée. Étant moi-même résidente de Lanoraie, je sais que la famille et les aînés sont au centre des valeurs et des attentions de la Municipalité. Il n’en demeure pas moins qu’il faut être prêt à répondre aux besoins de l’ensemble de la population et pour se faire, il faut être à l’écoute, ce que je compte faire au meilleur de mes capacités. »

Madame Carrières a déjà pu rencontrer quelques citoyennes et citoyens lors des festivités de la Fête nationale du Québec ayant eu lieu le 24 juin dernier.